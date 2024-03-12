Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:16
A 101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A 101’de bu hafta “Çekme Karavan, Elektrikli Moped” Perşembe A101’de
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta zincir marketlerde birbirinden indirimli ürünler perşembe günleri raflarda yerini alıyor. A 101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta bir hayli ilgi çekiyor. Bu hafta alışveriş severlere küçük ev aletlerinden televizyonlara, çamaşır odası ürünlerinden beyaz eşyalara, temizlik malzemelerinden ramazana özel indirimli gıda ürünlerine birçok çeşit A101 marketlerde raflara çıkarken evini kuracaklar da unutulmadı. Bu kataloğun yıldızı çekme karavan oldu! İşte 14 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu