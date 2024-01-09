Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:57
A101 aktüel katalog 11 Ocak Perşembe: İndirim rafları dopdolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Perşembe indirimleri ile alışveriş listeleri çıkarılıyor. Markette fiyat düşüşleri takip ediliyor. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. Mikrodalga fırın, dik süpürge, overlok makinesi, blender seti, baskül, matkap, testere broşürde yerini aldı. Bu hafta A101'de indirim fırsatları gündemde. Raflara gelecek birçok ürün A101 katalog üzerinde inceleniyor. İşte, A101 aktüel 11 Ocak 2024 fırsatları…