Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
13:54
A101 KATALOG 21 Mart 2024 Perşembe indirimleri: Elektrikli araç, airfryer, süpürge, blender… İşte A101 aktüel ürünler
A101 katalog 21 Mart Perşembe fırsatları yayında. Aldın aldın kataloğunda haftanın sürprizi elektrikli araç oldu. Öte yandan küçük ev aletleri yeniden en çok dikkat çekenler arasında. İndirimlerin takip edildiği zincir marketlerde birçok ürün gündemdeki yerini aldı. İşte, bu hafta raflara gelecek A101 aktüel ürünler...