Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.