Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:03

Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen atamaları 2024 son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili açıklamalar için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen atamasının ardından bu yıl 2023 KPSS puanıyla binlerce atama yapılacak. Öğretmen atama takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte MEB ile 2024 öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili son durum gelişmeleri.

Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen ataması ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etti. Eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği gibi bölümlerinden mezun olan adaylar "Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, öğretmen atama sayısı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN GÖZLER MAYIS AYINDA

Öğretmen atamaları için geçtiğimiz yıl ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Sınavlar ise 7-16 Nisan tarihinde uygulandı.

Bu yıl ise öğretmen ataması kontenjanlarının belli olmasının ardından atama takviminin Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Öğretmen atamalarında toplam kontenjan belli olduktan sonra branş dağılımı belli olacak. Bakanlık her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda bazı branşlara ağırlık veriyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atamasında en fazla alım okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve sınıf öğretmenliği branşlarına yapılmıştı.

SON DAKİKA