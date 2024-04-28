Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
14:03
Açıklama geldi: Öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2024 öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?
Öğretmen atamaları 2024 son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili açıklamalar için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen atamasının ardından bu yıl 2023 KPSS puanıyla binlerce atama yapılacak. Öğretmen atama takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte MEB ile 2024 öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili son durum gelişmeleri.