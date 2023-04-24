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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:12

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

Bakan Bekir Bozdağ tarafından müjdesi verilen 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yer alan detayların ardından adaylarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı ile sorgulanıyor. KPSS şartı yanı sıra alımda geçerli olacak istihdam şartları merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımım 2023 başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman araştırılmaya başladı. Kadronun belli olduğu alıma dair duyurular takip ediliyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere istihdam edilecek 22 bin 120 kişilik kontenjan içinde; Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 atama yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Adaylar nefeslerini tuttu. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı…

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 120 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 120 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için geri sayım başladı.

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.'' kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru kılavuzu 1 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru kılavuzu 2 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 1 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 2 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 3 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 4 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

-Türk Vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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