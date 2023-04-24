Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuru kılavuzu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı

Bakan Bekir Bozdağ tarafından müjdesi verilen 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yer alan detayların ardından adaylarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanları, başvuru şartları ve branş dağılımı ile sorgulanıyor. KPSS şartı yanı sıra alımda geçerli olacak istihdam şartları merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımım 2023 başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…