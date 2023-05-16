Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:31

ADALET BAKANLIĞI 2023 personel alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilecek. Kurum bünyesine toplamda 22 bin kişi istihdam edilecek. Bu kapsamda başvurular belirlenen tarihler aralığında alınmıştı. Gözler şimdi gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.