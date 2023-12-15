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Haberler Fotohaber Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:49

Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Ceyhan merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Bazı bölgelerden şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adana deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 15 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Ceyhan olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Adana depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 15 Aralık 2023 Adana deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ADANA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Adana ili Ceyhan ilçesinde deprem meydana geldi.

15 Aralık Cuma günü saat 13:28'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6.9 km olarak açıklandı.

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Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE ADANA DEPREM BİLGİLERİ

Yer: SOYSALLI-CEYHAN (ADANA)

Tarih: 15.12.2023

Saat: 13:28:25 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 6.9 km

Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA