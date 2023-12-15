Adana deprem son dakika! 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Ceyhan merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Bazı bölgelerden şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adana deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 15 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...