Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Geçtiğimiz gün afet bölgesinde yer alan Adana'nın Aladağ ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı Adana'da büyük deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklaması gündemdeki yerini aldı. Görür, yaptığı açıklamada bölgedeki faylara dikkat çekti. Adana deprem haritası ile riskli ilçeler için araştırmalar hız kazandı. Peki, Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? İşte, son dakika Naci Görür açıklaması…