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Haberler Fotohaber Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:43

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Geçtiğimiz gün afet bölgesinde yer alan Adana'nın Aladağ ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı Adana'da büyük deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklaması gündemdeki yerini aldı. Görür, yaptığı açıklamada bölgedeki faylara dikkat çekti. Adana deprem haritası ile riskli ilçeler için araştırmalar hız kazandı. Peki, Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? İşte, son dakika Naci Görür açıklaması

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Aladağ ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası araştırmalar hız kazandı. 28 Nisan tarihli Prof. Dr. Naci Görür açıklaması gündemdeki yerini aldı. Adana için uyarılarda bulunan Görür, bazı fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabileceğini belirtti. Peki, Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, kaç şiddetinde olacak? İşte, diri fay haritası ile Adana deprem riski olan ilçeler…

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

AFAD DUYURDU: ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 09.20'de Adana ili Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 13.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

4 ve üzerinde kaydedilen depremler bölgede panik yaratırken daha büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Konuya dair Naci Görür'den açıklama geldi!

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana/Ergenuşağı-Kozan'da az önce deprem oldu ya, arkadaşlar yine sorulara başladılar.

Hep söylediğim gibi bir daha söyleyeyim; 6 Şubat Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası'ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı.

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür’den flaş açıklama! İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler!

"ADANA VE KIBRIS'TA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR"

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

"Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir.

Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

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