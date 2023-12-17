Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adıyaman deprem haberi ile sarsıldı. Sincik merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Bazı bölgelerden şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 17 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...