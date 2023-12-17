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Haberler Fotohaber Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:41

Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adıyaman deprem haberi ile sarsıldı. Sincik merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Bazı bölgelerden şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 17 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adıyaman deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Sincik olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yerin kilometrelerce derinliğinde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Adıyaman depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 17 Aralık 2023 Adıyaman deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADIYAMAN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

17 Aralık Pazar günü saat 12:23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 15.1 km olarak açıklandı.

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Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE ADIYAMAN DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Sincik (Adıyaman)

Tarih: 17-12-2023

Saat: 12:23:24 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 15.1 km

Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Adıyaman deprem son dakika! 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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