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Haberler Fotohaber Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:18

Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

Adli tatil başlangıcı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Davası olan veyahut dava açacak kişiler ve yakınları adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek gibi soruları yöneltmekte. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu doğrultusunda tatil her yıl aynı tarihlerde gerçekleştirilmekte. Bu noktada adli tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar, bu süre zarfında işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Peki, adli tatil ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar

Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

Adli tatil başlangıcı ne zaman, kaç gün sürecek ve ne zaman bitiyor gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Her yıl aynı tarihte mahkemeler tatile giriyor ve Eylül ayında adli tatil sona eriyor. İşte 2023 adli tatil başlangıcı ve bitişi hakkında detaylar

Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl Eylül 1'de başlayacak.

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Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatil süresi yanı sıra aynı kanunda tatil süresince görülecek davalar da belirtilmiştir. Buna göre;

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

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