Adli tatil başlangıcı ne zaman 2023? Mahkemede işi olan vatandaşları ilgilendiriyor: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

Adli tatil başlangıcı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Davası olan veyahut dava açacak kişiler ve yakınları adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek gibi soruları yöneltmekte. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu doğrultusunda tatil her yıl aynı tarihlerde gerçekleştirilmekte. Bu noktada adli tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar, bu süre zarfında işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Peki, adli tatil ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar