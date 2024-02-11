Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
09:47
Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu
Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtildi. Listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri ifade edildi.