Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Terör örgütü DHKP/C tarafından İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı düzenleyen terörist Pınar Birkoç'un daha önceki bir suçtan tutuklu bulunan ablası Necmiye Birkoç hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle tutuklu sayısı 54 oldu.