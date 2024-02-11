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Haberler Fotohaber Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:47

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtildi. Listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri ifade edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Terör örgütü DHKP/C tarafından İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı düzenleyen terörist Pınar Birkoç'un daha önceki bir suçtan tutuklu bulunan ablası Necmiye Birkoç hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle tutuklu sayısı 54 oldu.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ'A YAPILAN HAİN EYLEMLE BENZER NİTELİKTE

Şüphelilerin hakimliğe sevk yazısında yeni detaylara ulaşıldı. Sevk yazısında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin; yakalanmamak için yanlarında taşıdıkları sahte bomba düzeneğiyle hukuksuz talepler içeren manifestolarını okuyacaklarının tespit edildiği kaydedildi.

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Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Ayrıca yazıda, terör örgütü DHKP/C'den ceza alan teröristler Ali Osman Köse ve Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını istemeyi amaçladıkları ve eylemin 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında rehin alınmasının ardından DHKP/C'li terörist tarafından şehit edildiği hain eylemle benzerlik gösterdiği aktarıldı.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

GAZETECİ VE MİLLETVEKİLLERİNDEN SÖZDE MÜZAKERE HEYETİ

Saldırgan Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtilen yazıda; saldırganların listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri anlatıldı.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

HAİN PLANLANIN DETAYLARI

Saldırgan Pınar Birkoç'un çantasında DHKP/C'ye ait manifesto bulunduğu öğrenildi. Manifestonun içeriğinde terör örgütü üyeliğinden yargılanıp hükümlü bulunan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmasına dair talepler olduğu belirtilirken; olay günü Birkoç'un kardeşi Necmiye Birkoç'un örgüte üye suçundan yargılandığı ve özellikle savunma yapmak istediğine dair dilekçe verdiği tespit edildi.

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