AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: Dinar sallandı! 25 Aralık Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde deprem meydana geldi.

25 Aralık Pazartesi günü saat 07:03'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise Kandilli tarafından 4.1 km, AFAD tarafından ise 7.32 km olarak açıklandı.