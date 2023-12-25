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Haberler Fotohaber AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: Dinar sallandı! 25 Aralık Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:40

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: Dinar sallandı! 25 Aralık Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Afyonkarahisar deprem haberi ile sarsıldı. Dinar merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Bazı bölgelerden şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ''Az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Afyonkarahisar deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 25 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Afyonkarahisar deprem son dakika! 25 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Afyonkarahisar deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Dinar olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Afyonkarahisar depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 25 Aralık 2023 Afyonkarahisar deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Afyonkarahisar deprem son dakika! 25 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde deprem meydana geldi.

25 Aralık Pazartesi günü saat 07:03'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise Kandilli tarafından 4.1 km, AFAD tarafından ise 7.32 km olarak açıklandı.

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Afyonkarahisar deprem son dakika! 25 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE AFYONKARAHISAR DEPREM BİLGİLERİ

Yer: GOCERLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

Tarih: 2023.12.25

Saat: 07:03:57

Enlem: 38.3063

Boylam: 30.4838

Derinlik: 4.1

Büyüklük: 3.0

Afyonkarahisar deprem son dakika! 25 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Afyonkarahisar deprem son dakika! 25 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA