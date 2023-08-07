Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:04

Aile Bakanlığı SYDV bünyesine 11 farklı şehirde personel alınacağını açıkladı. KPSS'siz personel alımları Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı unvanlarında yapılacak olan alımla ilgili olarak binlerce aday detayları merak ediyor. Peki, Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvuru ekranı ve detaylar.