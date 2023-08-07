Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

SYDV PERSONEL ALIM KADROLARI
Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73405/tunceli-ovacik-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi.pdf
Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebe Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73432/c-users-murat-ay-desktop-siirt-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-baskanligi-04-08-2023.pdf
Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Büro Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73433/c-users-murat-ay-desktop-siirt-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-baskanligi-04-08-2023.pdf
Bingöl Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli
- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023
- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73453/karliova-sydv.pdf
Erzurum Aziziye Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Koordinatör
- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023
- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73480/aziziye.pdf