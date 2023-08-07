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Haberler Fotohaber Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS'siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:04

Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS'siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Aile Bakanlığı SYDV bünyesine 11 farklı şehirde personel alınacağını açıkladı. KPSS'siz personel alımları Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı unvanlarında yapılacak olan alımla ilgili olarak binlerce aday detayları merak ediyor. Peki, Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvuru ekranı ve detaylar.

Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı gibi birçok alanda Aile Bakanlığı SYDV bünyesine alım gerçekleşeceğini bildirdi. Bu kapsamda "Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurularına dair detaylar.

Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

SYDV PERSONEL ALIM KADROLARI

Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli

- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73405/tunceli-ovacik-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi.pdf

Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebe Görevlisi

- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73432/c-users-murat-ay-desktop-siirt-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-baskanligi-04-08-2023.pdf

Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Büro Görevlisi

- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73433/c-users-murat-ay-desktop-siirt-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-baskanligi-04-08-2023.pdf

Bingöl Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli

- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73453/karliova-sydv.pdf

Erzurum Aziziye Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Koordinatör

- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73480/aziziye.pdf

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Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Geçici Personel

- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73519/c-users-ismail-boyraz-desktop-gurun-sydv-03-08-2023.pdf

Kayseri Kocasinan Sosyal Yard.Ve Day.Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 2 Temizlik Görevlisi ( Yaşlı kişiselbakım banyo, vücut temizliği, kıyafet onarım, genel ev temizliği, çaaşır, halı, perde ce bulaşık yıkama, ütü yapma işleri)

- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73525/kocasinan-sosyal-yard-ve-day-vakfi1-2.pdf

Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73554/sehitkamil-sosyal-yard.pdf

Kocaeli Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Eğitici, 1 Koordinatör,

- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73594/1-gebze-sydv.pdf

Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı müjdesi! KPSS’siz Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Eğitici Perosnel

- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023

- İlanın Detayları:

Bursa Gürsu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı,

- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73668/gursu-sydv-03-08.pdf

Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Şoför

- Son Başvuru Tarihi: 08.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73696/c-users-ismail-boyraz-desktop-kangal-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi.pdf

Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebeci

- Son Başvuru Tarihi: 11.08.2023

- İlanın Detayları: https://media.iskur.gov.tr/73754/belirsiz-sureli-isci-alimi-hk_ustyazi-1-sosyal-yardimlasma.pdf

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yukarıdaki ilanlar İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları kısmında yayınlanmıştır. Başvurular ilgili vakıfa şahsen yapılacaktır.

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