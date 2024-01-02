Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:50
Aile bu akşam var mı yok mu? 2 Ocak Show TV yayın akışı ile Aile yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Aile bu akşam var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta bazı diziler yayınlarına ara verdi. Dizi takipçileri ise yapımların özelinde araştırmaya koyuldu. Her Salı ekranlara gelen Aile yeni bölüm ne zaman, bugün yayınlanacak mı soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizide 27. Bölüm bekleniyor. Peki, Aile bu akşam var mı, neden yok? İşte, 2 Ocak 2024 Show TV yayın akışı listesi…