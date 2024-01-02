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Haberler Fotohaber Aile bu akşam var mı yok mu? 2 Ocak Show TV yayın akışı ile Aile yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:50

Aile bu akşam var mı yok mu? 2 Ocak Show TV yayın akışı ile Aile yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Aile bu akşam var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta bazı diziler yayınlarına ara verdi. Dizi takipçileri ise yapımların özelinde araştırmaya koyuldu. Her Salı ekranlara gelen Aile yeni bölüm ne zaman, bugün yayınlanacak mı soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizide 27. Bölüm bekleniyor. Peki, Aile bu akşam var mı, neden yok? İşte, 2 Ocak 2024 Show TV yayın akışı listesi…

Aile yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Salı Show TV yayın akışı ile Aile neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Aile dizisi bu akşam var mı yok mu sorusu arama motorlarında yerini aldı. Salı günleri yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide Aslan ve Devin'in ilişkisindeki gelişmeler takip ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler yayımlanmadı. Bu noktada dizi özelinde araştırmalar sürüyor. Aile yeni bölüm ne zaman trend aramalar listesinde. Peki, 2 Ocak Show TV yayın akışı ile Aile bu akşam var mı, neden yok?

Aile yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Salı Show TV yayın akışı ile Aile neden yok, yeni bölüm ne zaman?

AİLE BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi her hafta Salı günü yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizi son olarak 26. bölüm ile ekranlardaydı. Bu hafta beklenen Aile 27. bölüm için gözler Show TV yayın akışı listesinde!

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Aile yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Salı Show TV yayın akışı ile Aile neden yok, yeni bölüm ne zaman?

2 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

09.45 Kızılcık Şerbeti – Tekrar

12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı

21.45 Avanak Abdi

23.30 Kapıcılar Kralı

01.30 Sandık Kokusu – Tekrar

03.45 Avanak Abdi

05.30 Ne Gemiler Yaktım - Tekrar

Aile yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Salı Show TV yayın akışı ile Aile neden yok, yeni bölüm ne zaman?

AİLE NEDEN YOK?

Aile dizisi yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin saati olan 20.00'de yerli sinema filmi olan Kapıcılar Kralı yayınlanacak.

Aile yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Salı Show TV yayın akışı ile Aile neden yok, yeni bölüm ne zaman?

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre Aile yeni bölümün haftaya 9 Ocak Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

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