Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:26
Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Mayıs ayına kısa bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan aile destek ödemeleri sorgulamaları hız kazandı. Her ay hak sahiplerinin hesaplarına merkezi olarak yatırılan aile destek ödemeleri 850-1250 TL aralığında hanelerin gelir durumuna göre farklı tutarlarda yatırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen aile destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar "Aile destek ödeme tarihleri değişti mi, tarihleri ne zaman" merak ediyor. Peki, Mayıs 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarında. İşte detaylar haberimizde.