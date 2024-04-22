Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile destek ödeme tarihleri Mayıs ayı için sorgulanmaya başladı. 4 farklı gelir aralığındaki hak sahiplerine aylık olarak 850-1250 TL arasında değişen yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu noktada ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamaları takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte o konu hakkında detaylar.