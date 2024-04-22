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Haberler Fotohaber Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:26

Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Mayıs ayına kısa bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan aile destek ödemeleri sorgulamaları hız kazandı. Her ay hak sahiplerinin hesaplarına merkezi olarak yatırılan aile destek ödemeleri 850-1250 TL aralığında hanelerin gelir durumuna göre farklı tutarlarda yatırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen aile destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar "Aile destek ödeme tarihleri değişti mi, tarihleri ne zaman" merak ediyor. Peki, Mayıs 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarında. İşte detaylar haberimizde.

Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile destek ödeme tarihleri Mayıs ayı için sorgulanmaya başladı. 4 farklı gelir aralığındaki hak sahiplerine aylık olarak 850-1250 TL arasında değişen yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu noktada ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamaları takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte o konu hakkında detaylar.

Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MAYIS 2024 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK!
Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı, 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı.

Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile destek ödeme takvimi sorgulama: Mayıs 2024 Aile destek paketi ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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