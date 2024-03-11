Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:33
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
Aile Destek Ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bu ay ödemeleri yatacak haneler desteğin zamlı yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar