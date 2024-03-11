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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:33

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bu ay ödemeleri yatacak haneler desteğin zamlı yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Mart ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Mart ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Mart ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile destek programına başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresinden yapılıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA || Bakan Göktaş açıklıyor… 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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