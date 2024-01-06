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Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:14

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

Aile Destek Ödemeleri Ocak 2024 ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanelere her ay düzenli destek sağlamak amacıyla yatırılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu noktada binlerce kişi Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, aile destek yardımı ödeme takvimi…

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı sorusu Ocak 2024 için sorgulanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere ödenen Türkiye Aile Destek Programı kapsamında her ay 850-1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Peki; Aile Destek Ödemeleri zam geldi mi, ne kadar? İşte, Ocak 2024 aile destek ödemeleri sorgulama…

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

2024 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ocak ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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