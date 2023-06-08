Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:49

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın ortalarına gelinmesiyle beraber 2023 Haziran ayı Aile Destek Ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt aramaya başladı. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı, Temmuz'da son mu? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi sorgulama işlemleri…

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Haziran ayı için tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatar sorusu yanıt arıyor. Her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılan 850-1250 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması bekleniyor. e-Devlet üzerinden ödeme sorgulaması yapan hak sahipleri banka hesaplarını da kontrol etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu? 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

2023 HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA