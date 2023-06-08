Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın ortalarına gelinmesiyle beraber 2023 Haziran ayı Aile Destek Ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt aramaya başladı. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı, Temmuz'da son mu? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi sorgulama işlemleri…