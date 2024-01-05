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Haberler Fotohaber AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:24

AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasından sonra 2 bin 392 engelli personel alımı araştırmalarına başlandı. Engelli memur ataması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş müjdeyi verdi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti. Peki, 2024 Engelli atamaları ne zaman yapılacak, şartları ne? İşte 2 bin 392 engelli ataması tarihleri ve şartları hakkında detaylar…

AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Engelli memur alımı için gözler bakanlığın ilan hakkında vereceği ayrıntılara çevrildi. Yeni yıla girmeden Bakan Göktaş'ın müjdesini verdiği alımın detayları hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki 2 bin 392 engelli memur alımı ne zaman başlıyor, hangi branşlara alım yapılacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

2 BİN 392 ENGELLİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Engelli memur atamalarının tarihi henüz belli olmasa da ilanın yayınlanmasının ardından başvuru şartlarının netleşmesi ve alım yapılacak tarihlerin duyurulması bekleniyor. Bu yüzden 2024'ün ilk çeyreğinde bakanlıktan açıklama bekleniyor.

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AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

MAHİNUR GÖKTAŞ KADROLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Bakan Mahinur Göktaş açıklamasında "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

EKPSS 2024 TARİHİ

Engelli memur kadrolarına alımlarda daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de EKPSS şartı konulması bekleniyor.

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM'nin takviminde yer aldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2024 yılı sınav takvimine göre EKPSS sınav başvuruları önümüzdeki yıl 12-29 Şubat tarihlerinde alınacak. 6-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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