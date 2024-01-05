AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

EKPSS 2024 TARİHİ

Engelli memur kadrolarına alımlarda daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de EKPSS şartı konulması bekleniyor.

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM'nin takviminde yer aldı.