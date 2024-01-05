Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:24
AİLE VE SOSYAL HİZMTLER BAKANI AÇIKLADI:2 Bin 392 engelli personel alımı! Engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasından sonra 2 bin 392 engelli personel alımı araştırmalarına başlandı. Engelli memur ataması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş müjdeyi verdi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti. Peki, 2024 Engelli atamaları ne zaman yapılacak, şartları ne? İşte 2 bin 392 engelli ataması tarihleri ve şartları hakkında detaylar…