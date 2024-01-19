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Haberler Fotohaber AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:56

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Milyonlarca seçmen, bu tarihte sandık başına giderek oy verecek. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Adalar sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL ADALAR ADAYI 20 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları, 20 Ocak 2024 Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

AK Parti'nin Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile yapılan protokol kapsamında 39 ilçeden 2'si MHP'ye bırakılmıştı.

İstanbullu seçmenin merakla beklediği AK Parti'nin vaat ve projeleri de önümüzdeki hafta duyurulacak.

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AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

MURAT KURUM 22-23 OCAK'TA KAMPANYASINI SEÇMENLE PAYLAŞACAK

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 22-23 Ocak'ta seçim kampanyasını İstanbullu seçmenle paylaşacak.

İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak. Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak.

Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil, kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı belli oluyor! AK Parti Adalar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

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