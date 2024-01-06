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Haberler Fotohaber Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:46

Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimler bu sene 31 Mart Pazar günü tarihinde yapılacak. Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşın oylarıyla belirlenecek. Seçim öncesi gözler il belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllarda yer ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayıma başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart 2024 tarihinde belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim öncesi tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak?

Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

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Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Adana Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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