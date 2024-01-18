Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:58
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Adıyaman Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Ziya Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…