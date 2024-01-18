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Haberler Fotohaber AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:58

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Adıyaman Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Ziya Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Ziya Polat hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Adıyaman Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat oldu. Peki; Ziya Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

ZİYA POLAT KİMDİR?

1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyünde doğan Ziya Polat, eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğretimini Adıyaman'da tamamlayan Polat, bir süre Sakarya'da görev almıştı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanan ve 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OGM emrine Müfettiş olarak atanan Ziya Polat, milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmişti.

Polat, 2023 mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Adıyaman'dan 5. sıra milletvekili adayı olmuştu.

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AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
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