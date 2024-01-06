Ak Parti Afyon Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Afyon Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:34
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar yeni yıla girişle birlikte başlatıldı. Bu sene 31 Mart Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarlarını belirleyeceği seçim için adaylar merak edilmeye başladı. Ak Parti Afyon Belediye Başkan adayı kim? soruları gündemde yerini almaya başladı. Peki, Afyon Belediye Başkan adayı belli oldu mu? işte tüm detaylar