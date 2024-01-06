Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklarına başladı. Büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için hazırlanan seçmenler, adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Oylarını kullanmak için hazırlanan vatandaşlar Ak Parti Amasya Belediye Başkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? şeklinde araştırmalarına başladılar. İşte Ak Parti Belediye Başkan Adayı hakkında ayrıntılar