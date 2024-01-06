Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:03
Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar yeni yıla girişle birlikte başlatıldı. Bu sene 31 Mart Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin mahalle, ilçe ve il yöneticilerini belirleyeceği seçim için adaylar merak edilmeye başladı. Ak Parti Amasya Belediye Başkan adayı kim? soruları gündemde yerini almaya başladı. Peki, Amasya Belediye Başkan adayı belli oldu mu? işte tüm detaylar