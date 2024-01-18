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Haberler Fotohaber AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:11

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ardahan Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Yunus Baydar hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ardahan Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Peki; Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

Yunus Baydar, 1976 yılında Ardahan'ın Yanlızçam köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra, lise eğitimine Bursa'nın Orhanlı Lisesi'nde devam etti. Eğitim hayatına önem veren Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne başladı ve 1998 yılında başarıyla mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Ardahan merkezde 15 yıl boyunca serbest veteriner hekim olarak görev yaptı. Sağlık sektöründeki deneyimi ve insanlarla olan iletişimi sayesinde Ardahan'da tanınmış bir isim haline geldi.

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AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Yunus Baydar'ın siyasi kariyeri, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den merkez ilçe birinci sıra adayı olarak İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2010 yılında İl Başkanı olarak atanmasıyla partisinin yönetim kademesinde aktif görev almaya başladı. 2012'de yapılan il kongresinde yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen Baydar, partisinin Ardahan'daki temsilcisi olarak siyasi çalışmalara liderlik etti.

Yunus Baydar, evli ve üç çocuk babasıdır. Ardahan'ın yerel yönetiminde önemli bir görev üstlenmek için AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçilmiştir ve şehrin geleceğine katkı sağlama görevini üstlenmiştir.

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