AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Yunus Baydar'ın siyasi kariyeri, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den merkez ilçe birinci sıra adayı olarak İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2010 yılında İl Başkanı olarak atanmasıyla partisinin yönetim kademesinde aktif görev almaya başladı. 2012'de yapılan il kongresinde yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen Baydar, partisinin Ardahan'daki temsilcisi olarak siyasi çalışmalara liderlik etti.

Yunus Baydar, evli ve üç çocuk babasıdır. Ardahan'ın yerel yönetiminde önemli bir görev üstlenmek için AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçilmiştir ve şehrin geleceğine katkı sağlama görevini üstlenmiştir.