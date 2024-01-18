Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:11
AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ardahan Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…