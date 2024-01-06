Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:18
Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Aydın Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimler bu sene 31 Mart Pazar günü tarihinde yapılacak. Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşın oylarıyla belirlenecek. Seçim öncesi gözler il belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllarda yer ediyor. İşte tüm ayrıntılar…