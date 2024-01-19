AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Bağcılar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:15
Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…