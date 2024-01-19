Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:34
Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Türkiye Yerel Seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde Pazar günü sandık başında olacak. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek vatandaşlar seçim öncesinde aday listelerine odaklandı. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum isminin açıklanması ardından seçmen, megakentte ilçeleri yakın mercek altına aldı. Bu noktada Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı kim oldu sorusu gündemde.