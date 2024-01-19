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Haberler Fotohaber Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:34

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde Pazar günü sandık başında olacak. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek vatandaşlar seçim öncesinde aday listelerine odaklandı. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum isminin açıklanması ardından seçmen, megakentte ilçeleri yakın mercek altına aldı. Bu noktada Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı kim oldu sorusu gündemde.

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi kapsamında adım adım ilerleyen yerel seçim süreci, oy verme gününe kadar oldukça yoğun bir mesaiye sahne oluyor. Aday tanıtım toplantıları ile duyurulan isimlerde İstanbul ilçe belediye başkan adayları da takip edilenler arasında. Bölge halkı, Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı özelinde araştırmalara başladı. İşte, detaylar…

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BAYRAMPAŞA ADAYI 20 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde ilçe belediye başkanlarının 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de tanıtılacağını basın mensupları ile paylaştı.

Kurum; "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." Şeklinde konuştu.

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Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı belli oluyor! Ak Parti Bayrampaşa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

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