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Haberler Fotohaber Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:35

Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü düzenlenecek. Sandıkta yerini almaya hazırlanan seçmen, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum liderliğinde ilçeleri takip etmeye başladı. Yaşadıkları ilçe özelinde oy kullanacak vatandaşlar, oy pusulasında karşılaşacakları adayları öncesinde seçim beyannameleri ile birlikte inceliyor. Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında.

Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İlçe belediye başkan adayları için 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçesi bulunan Megakentte detaylı bir çalışma yürütülüyor. Yerel seçim öncesinde kesinleşecek listelerde kendi bölgelerindeki adayları değerlendirecek seçmen, pusulada kararını verecek. Bu noktada Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu yakın takibe alındı. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BEŞİKTAŞ ADAYI 20 OCAK'TA BELLİ OLUYOR!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde ilçe belediye başkanlarının 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de tanıtılacağını basın mensupları ile paylaştı.

Kurum; "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." Şeklinde konuştu.

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Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece Ak Parti'de il adayları tamamlandı.

Ak Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beşiktaş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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