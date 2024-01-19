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Haberler Fotohaber Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:35

Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü düzenlenecek. Sandıkta yerini almaya hazırlanan seçmen, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum liderliğinde ilçeleri takip etmeye başladı. Yaşadıkları ilçe özelinde oy kullanacak vatandaşlar, oy pusulasında karşılaşacakları adayları öncesinde seçim beyannameleri ile birlikte inceliyor. Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında.

Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İlçe belediye başkan adayları için 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçesi bulunan Megakentte detaylı bir çalışma yürütülüyor. Yerel seçim öncesinde kesinleşecek listelerde kendi bölgelerindeki adayları değerlendirecek seçmen, pusulada kararını verecek. Bu noktada Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu yakın takibe alındı. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ ADAYI 20 OCAK'TA BELLİ OLUYOR!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde ilçe belediye başkanlarının 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de tanıtılacağını basın mensupları ile paylaştı.

Kurum; "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." Şeklinde konuştu.

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Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

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