Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beylikdüzü adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."