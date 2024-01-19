AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Beyoğlu adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken İstanbul ilçelerindeki diğer adaylar araştırılıyor. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim oldu bu noktada merak ediliyor. Seçmenler oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı arasında seçimini yapacak. İşte, ayrıntılar…