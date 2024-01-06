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Haberler Fotohaber Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:29

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar yeni yıla girişle birlikte başlatıldı. Bu sene 31 Mart Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarlarını belirleyeceği seçim için adaylar merak edilmeye başladı. Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? soruları gündemde yerini almaya başladı. Peki, Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu? işte tüm detaylar

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklarına başladı. Büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için hazırlanan seçmenler adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Oylarını kullanmak için hazırlanan vatandaşlar Ak Parti Bilecik Belediye Başkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? şeklinde araştırmalarına başladılar. İşte Ak Parti Belediye Başkan Adayı hakkında ayrıntılar

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

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Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayını ne zaman açıklayacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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