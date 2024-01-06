Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:23
Ak Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçimlere kısa bir süre kala gözler illerin belediye başkan adayları listesine çevrildi. Bu noktada Ak Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Bitlis Belediye Başkan adayı açıklandı mı gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…