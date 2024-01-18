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Haberler Fotohaber AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:22

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Bolu Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed Emin Demirkol kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Muhammed Emin Demirkol hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Bolu Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Peki; Muhammed Emin Demirkol kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

AK PARTİ BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü düzenlenecek olan Yerel Seçimler için adayları paylaştı. Bolu belediye başkan adayı da açıklandı. Bolu Ak Parti Belediye Başkan adayı Mehmed Emin Demirkol oldu.

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

MUHAMMED EMİN DEMİRKOL KİMDİR?

Muhammed Emin Demirkol, 1984 senesinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Yeniçağa'da Yaşar Çelik İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi'nde, lise tahsilini de İstanbul Bağlarbaşı Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2009 yılında tıp doktoru unvanını aldı.

Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 2014'te İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak 2 yıl görev yaptı.

Bir sonraki görev yeri olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 2 yıl süreyle başhekim olarak görev yaptı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroya atandı.

30.11.2017 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Demirkol, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Demirkol, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
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