Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:34
AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Bornova adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
31 Mart öncesi Yerel seçim startını veren AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını duyuracak. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olurken Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilçe adaylarını tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak. Bu noktada AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…