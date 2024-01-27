Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:26
AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ın açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Buca Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte ayrıntılar