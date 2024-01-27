AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek