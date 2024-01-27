Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:26

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ın açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Buca Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte ayrıntılar

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Türkiye'nin yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları milyonlarca seçmenin oy kullanmasının ardından belli olacak. İstanbul için oylarını kullanacak seçmeler İstanbul ilçeleri için araştırmalara başladı. AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUYOR!

Yerel seçim startını veren AK Parti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını da bugün 27 Ocak saat 14.00'de açıklayacak. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak.

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Buca adayı kim oldu?

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

20 Şubat Salı

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar verecek.

SON DAKİKA