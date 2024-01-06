Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
16:43
Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı yerel seçimler öncesi illerin belediye başkan adayları da merak edilmeye başladı. Ak Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? Peki, Ak Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…