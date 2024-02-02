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Haberler Fotohaber AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:42

AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde Bursa Belediye Başkan Adayı olarak Alinur Aktaş'ın açıklanmasından sonra seçmenler kentte AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, İnegöl Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar

AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Bursa ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte ayrıntılar

AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

AK PARTİ İNEGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

2 Şubat 2024 tarihinde AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan programda AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı Alper Taban oldu.

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AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

AK PARTİ BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Bursa Belediye Başkan adayı olarak Alinur Aktaş'ı duyurdu.

AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

ALPER TABAN KİMDİR?

1976 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

08 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alper TABAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.

AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kimdir?

YEREL SEÇİMLER TAKVİMİ

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

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