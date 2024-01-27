AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Çiğli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti yerel seçimler öncesi, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın aday tanıtım toplantılarının ardından gözler İzmir'e çevrildi. İzmir ilçe başkanları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu noktada Çiğli Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, tüm merak edilenler…