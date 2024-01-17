Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:11
Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Çorum adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü uygulanacak. 81 ilde sandık başına gidecek seçmen, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Bu noktada öncelikle partilerin aday listeleri yakın mercek altına alınıyor. Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da listelerde arananlar arasında.