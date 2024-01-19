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Haberler Fotohaber AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:03

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 15 milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken mega kentte AK Parti ilçe belediye başkan adayları Cumartesi günü açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın "İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız." açıklamasının ardından 5 yıl sonra 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek olan seçmenler AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken İstanbul ilçelerindeki diğer adaylar araştırılıyor. Seçmenler oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı arasında seçimini yapacak. AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu bu noktada akıllara geliyor. İşte, ayrıntılar…

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu.

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AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" dedi.

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenler adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
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