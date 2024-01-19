AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Esenyurt adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken İstanbul ilçelerindeki diğer adaylar araştırılıyor. Seçmenler oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı arasında seçimini yapacak. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı kim oldu bu noktada akıllara geliyor. İşte, ayrıntılar…