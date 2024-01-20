Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:08
Ak Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Gaziosmanpaşa adayı kim olacak, saat kaçta açıklanır?
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasından sonra seçmenler mega kentte Ak Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar