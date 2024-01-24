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Haberler Fotohaber AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:30

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde Ankara Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un açıklanmasından sonra seçmenler baş kentte AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Ankara ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, 24 Ocak 2024 saat 12:00'de Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Gölbaşı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

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