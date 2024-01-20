Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:07
Ak Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Kağıthane adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Kağıthane Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte ayrıntılar