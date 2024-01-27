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Haberler Fotohaber AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:36

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

31 Mart öncesi Yerel seçim startını veren AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını duyuracak. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olurken Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilçe adaylarını tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak. Bu noktada AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti yerel seçimler öncesi, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın aday tanıtım toplantılarının ardından gözler İzmir'e çevrildi. İzmir ilçe başkanları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu noktada AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, tüm merak edilenler…

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR İLÇELERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR!

Hamza Dağ'ın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile saat 14.00'da başlayacak ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

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AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Karşıyaka adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

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