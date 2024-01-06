Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:28
Ak Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
5 Yılda bir yapılan yerel seçim için geri sayım başladı. Bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada gözler seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…