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Haberler Fotohaber AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 12:10

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi açıklamaları da hız kazandı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Milyonlarca seçmen, bu tarihte sandık başına giderek oy verecek. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Turgut Altınok olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Keçiören sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ANKARA KEÇİÖREN ADAYI 24 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.

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AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 İLÇEDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

Buna göre AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları desteklenecek.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

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