AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Keçiören adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
12:10
Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi açıklamaları da hız kazandı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…