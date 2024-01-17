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Haberler Fotohaber Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 13:57

Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü uygulanacak. 81 ilde sandık başına gidecek seçmen, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Bu noktada öncelikle partilerin aday listeleri yakın mercek altına alınıyor. Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da listelerde arananlar arasında.

Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için beklenen mesai başladı. Adaylar bir bir açıklanıyor. Oy kullanmak için sandık başında yerini almaya hazırlanan seçmen, aday isimlerini ve seçim beyannamelerini inceliyor. Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı da şehrin sakinleri tarafından takip ediliyor. İşte, tüm detaylar…

Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ KIRŞEHİR ADAYI 18 OCAK'TA AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayını açıkladı. Kalan adayların açıklanacağı ikinci etap Ankara'da!

Kalan 48 ilin adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde belli oluyor.

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Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

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