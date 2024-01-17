Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
13:57
Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Kırşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü uygulanacak. 81 ilde sandık başına gidecek seçmen, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Bu noktada öncelikle partilerin aday listeleri yakın mercek altına alınıyor. Ak Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da listelerde arananlar arasında.