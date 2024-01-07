Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
10:18
Her 5 yılda bir olan yerel seçimler bu yıl da 31 Mart Pazar günü yapılacak. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçim öncesi ise gözler illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…