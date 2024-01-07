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Haberler Fotohaber Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 10:18

Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir olan yerel seçimler bu yıl da 31 Mart Pazar günü yapılacak. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçim öncesi ise gözler illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…

Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları bu noktada akıllara geliyor.

Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı kim olacak, açıklandı mı? Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

İşte, başkan adayları açıklanacak iller:

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